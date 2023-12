Taggia, Sindaco Mario Conio: "Nel 2023 grandi risultati con Park24. L'anno prossimo sorgeranno due scuole per l'infanzia e non solo"

Fine anno. È tempo di bilanci a Taggia. Il sindaco Mario Conio illustra e fa il punto della situazione in merito al 2023 che sta per chiudersi. Annata importante per la cittadina perché, dopo quindici anni di stallo, si è riusciti a far ripartire i lavori per Park24, la pista ciclabile con sede ad Arma di Taggia.

“Il 2023 è stato un anno importante perché dopo tanti anni e tanta fatica siamo riusciti a rifar partire il cantiere di Park 24 - spiega il sindaco di Taggia, Mario Conio. Una situazione che era rimasta ferma a quindici anni fa. E finalmente siamo riusciti a muovere questa tematica così complessa. La speranza per il futuro è di poterla vedere realizzata nel più breve periodo”.

Chiuso l’anno, si guarda al 2024 con grande fiducia, in questo periodo sono state gettate le basi per la realizzazione di un grande parco urbano.

“Il nostro obiettivo per il 2024 è di andare avanti con i lavori – rivela Conio -, anche con le sistemazioni esterne e con il nuovo parco urbano che andremo a realizzare e che restituiranno alla città circa 7.000 metri quadrati di spazi pubblici.

Anche alcune scuole, grazie al PNRR, subiranno un bel restyling. Esiste in cantiere anche la volontà di costruire due istituti per l’infanzia. Tutto al servizio dell’attuale e futura popolazione scolastica di Taggia.

“Nel 2024 vedremo altresì maturare tutti i progetti relativi al PNRR che abbiamo ottenuto sul territorio. Abbiamo in programma due scuole per l’infanzia dove stanno cominciando i lavori – puntualizza il sindaco di Taggia -. Tra gli obiettivi c’è il consolidamento della scuola Pastonchi, quindi grande attenzione al mondo scolastico perché alla fine di questo ciclo avremo finalmente delle scuole in sicurezza e con tutte le attrezzature all’altezza dei nostri ragazzi”.

Nel dettaglio, ammontano a 12 milioni di euro i finanziamenti da investire nel patrimonio edilizio scolastico.

“Abbiamo in programma un investimento da 12 milioni. C’è in progetto una nuova scuola e qui partiranno i lavori a brevissimo, così come anche due asili che abbiamo in cantiere di realizzare. Più il consolidamento di un’altra scuola. Insomma – conclude il sindaco di Taggia -, tante risorse che siamo riusciti ad intercettare per migliorare il patrimonio edilizio scolastico”.