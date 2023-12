Calcio. La Sanremese torna a vincere, per un Natale un po' più sereno. I commenti di Gori, Lordkipanidze e Camerino (Video)

La Sanremese torna a vincere dopo due mesi e mezzo. L'ultimo squillo era arrivato il 4 Ottobre sempre al "Comunale" con la Lavagnese. Oggi a cedere è il Pont Donnaz, in una partita di carattere, personalità e anche di sofferenza, come forse era fisiologico dopo una striscia tanto lunga senza successi.

Un Natale che i matuziani trascorreranno comunque in zona playout, dove concludono il girone d'andata a quota 19, ma con uno scenario in prospettiva più sereno rispetto alle ultime settimane.

A commentare il successo odierno, e la luce che si vede in fondo al tunnel, sono mister Mattia Gori, subentrato a stagione in corso e alla sua prima vittoria, David Lordkipanidze, georgiano appena arrivato in biancazzurro e subito decisivo ma non solo per il risultato, e Tommaso Camerino, una delle belle sorprese in questo girone d'andata tra i ragazzi provenienti dal prezioso serbatoio del settore giovanile e ormai in pianta stabile in prima squadra.