Medio Oriente, Meloni “Intensificare l’impegno umanitario”

ROMA (ITALPRESS) - "Tutti noi sosteniamo il diritto di Israele alla propria esistenza, e alla propria sicurezza, così come siamo concordi nel dire che è necessario proteggere la vita dei civili, sia israeliani che palestinesi. La popolazione civile di Gaza è vittima di Hamas e per questo è necessario intensificare l'impegno umanitario". E' il messaggio che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato in occasione della sessione conclusiva della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo.- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).