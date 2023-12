Primo raggruppamento stagionale a Pian di Poma, in campo i ragazzi dalle Prime Mete all’Under 14 del Sanremo Rugby

Sul campo di Pian di Poma è andato in scena il primo raggruppamento della stagione organizzato dal Sanremo Rugby e che ha visto protagoniste le categorie dalle Prime Mete all’Under 14. Per la società matuziana è stata anche una prova generale in vista del Festival del Rugby in programma ad aprile. A sorpresa è arrivata anche la mascotte Lion, vestita di rosso per le festività natalizie.

In campo, oltre a Sanremo, sono scese Imperia e Reds. Per la categoria Under 14 presente anche Province dell’Ovest, mentre le squadre ponentine in campo facevano parte dell’accordo tra Sanremo, Imperia e Reds che hanno collaborato in ottica della fase di consolidamento.

“È stata la prima festa del rugby per i nostri leoncini più piccoli - commenta Ilaria Latronico, responsabile Prime Mete e Under 6 - un momento importanti di condivisione e crescita. Abbiamo proposto diversi giochi motori collettivi e propedeutici al rugby per i più piccini, mentre la Under 6 ha avuto anche occasione di confrontarsi con altre squadre in un 3 contro 3 previsto dal regolamento FIR. Oltre alla felicità dei bambini in campo, ho visto le ottime basi che abbiamo posato per poter crescere tutti insieme”.

“Al primo raggruppamento casalingo i nostri leoni si sono fatti trovare più che pronti - aggiunge Michele Barbieri, allenatore Under 8 - in campo hanno dato tutto e soprattutto hanno dimostrato che il duro lavoro negli ultimi allenamenti inizia a dare i frutti sperati. Hanno portato in campo gli insegnamenti e le tecniche apprese durante le sessioni di allenamento dimostrando un’ottima risposta personale e di squadra. I risultati sono ottimi, un gruppo compatto e coeso, grinta da vendere e grande allegria. Sia io che Ilaria siamo molto soddisfatti. Gli stessi genitori a fine partita hanno riconosciuto il lavoro dei bimbi in campo e si sono accorti del grande miglioramento”.

“I ragazzi hanno dato davvero tutto - prosegue Giacomo Battistotti, tecnico della Under 10 - si è vista la volontà di giocare e divertirsi insieme. Hanno sempre cercato di avanzare provando a superare l’avversario e, appena presi, c’era subito un compagno pronto a sostenere. Si sono viste azioni veramente belle, siamo riusciti a segnare delle mete in cui la palla è passata dalle mani di più di metà dei componenti della squadra, cosa non scontata vista la tenera età dei giocatori. La voglia di giocare a questo bellissimo sport e gli allenamenti proposti stanno dando molti frutti. Ora ci attende la pausa natalizia, ma non vedo l’ora di tornare a lavorare con i bambini”.

“I ragazzi migliorano sempre più - dichiara l’allenatore della Under 12, Diego Capelli - gli allenamenti sono di qualità anche grazie all’assidua presenza. Sono ragazzi molto uniti tra loro e questo è sicuramente un valora aggiunto. Nella seconda parte di stagione ci si aspetta u forte consolidamento di quanto visto sino a ora”.

“Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata che ci ha messi in difficoltà nel gioco largo e nei punti di incontro - conclude Agostino Minniti, tecnico della Under 14 - bisogna continuare a lavorare in allenamento per diminuire il gap rispetto a queste realtà rugbistiche”.