Natale d'oro per i giovanissimi judoka del Budo Sanremo con solo primi posti negli ultimi die appuntamenti 2023

Nella stessa giornata Iezzi Federico -66Kg U18 ha partecipato al prestigioso Label Excellence di Marsiglia, accompagnato dal tecnico Nicola Gianforte, ha ben figurato imponendosi in due incontri e perdendo di misura altri due incontri, rimane un po' di amaro in bocca per le occasioni non sfruttate ma siamo contenti del buon Judo mostrato in sede di gara