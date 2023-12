La Polisportiva Vallecrosia Academy si tinge di rosa: nasce la squadra femminile

La Polisportiva Vallecrosia Academy Asd si tinge di rosa. Per la stagione 2023-24 la società ha, infatti, deciso di dare spazio anche alle calciatrici.

Tra i suoi iscritti quest'anno vi è pure la squadra femminile che parteciperà al campionato di calcio a 5 in serie C. La squadra femminile sarà guidata dal mister Ivan Busacca. Un sodalizio che nasce dalla forte intesa e amicizia instaurata dal tecnico e dalla Polisportiva Vallecrosia Academy Asd.

"E’ per la nostra società un piacere e un orgoglio annoverare la sezione femminile con la partecipazione delle nostre ragazze al campionato di calcio a 5 in serie C" - commenta il direttore tecnico Francesco Lapa, portavoce della società - “I ringraziamenti vanno al direttivo societario che ha avvallato con grande piacere l’apertura di questa attività unitamente a coloro che hanno reso possibile la sostenibilità e la cura di questo settore, al mister Ivan Busacca, uomo e tecnico di grande valenza ed esperienza, ai responsabili Elena Roccato e Marco Barbonaglia, sempre presenti ed attivi nel seguire e supportare le atlete, e alla nostra segreteria per il sostegno organizzativo. L’auspicio è che questo progetto possa portare, per la prossima stagione, all’apertura della sezione femminile dell’attività di base o alla partecipazione al campionato a 11".

“E' un grande onore far parte di questo sodalizio" - dice il mister Ivan Busacca - "Abbiamo sposato questo progetto consapevoli di potergli dare continuità e di far bene. Insieme alla società faremo crescere il movimento dando spazio alle giovani calciatrici".

Le atlete, mercoledì scorso, sono scese in campo per la prima partita ufficiale, valevole per la Coppa Italia, sul campo in sintetico dello Zaccari per affrontare la Futsal Club Genova. L’incontro ha visto il dominio delle padrone di casa che hanno battuto la squadra ospite per 8-0. Una vittoria resa possibile grazie ai marcatori Famà, che ha segnato due gol, Balla, Valentini, Lercari, che ha fatto due reti, Rotella e Sagazio. “Abbiamo avuto un ottimo approccio, le ragazze si sono adeguate velocemente al gioco a 5, nonostante il nostro percorso derivi dal cacio a 11" - afferma il tecnico Busacca commentando la gara - "E’ stato un buon risultato, conquistato meritatamente, che ci fa ben sperare per la partita di ritorno che andrà in scena mercoledì 20 dicembre alle 21 a Genova".