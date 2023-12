Il Judo Club Simonazzi di Bordighera chiude la stagione con un oro e due bronzi (Foto)

Il Judo Club Simonazzi di Bordighera chiude la stagione sportiva in bellezza ottenendo un oro e due bronzi al 33esimo torneo di judo denominato “Torneo di Natale”, andato in scena domenica scorsa.

All'evento, organizzato dal judo Marassi nel palazzetto dello sport di Arenzano, Alessia Calimera si è classificata prima, Francesco Quaglia si è piazzato terzo e, infine, Nicole Vicari è giunta terza.

"Ringrazio tutti gli atleti del judo club Simonazzi di Bordighera e tutti i genitori che si impegnano quotidianamente per i nostri ragazzi" - commenta il tecnico Filippo Quaglia - "Ricordo che il Judo club Simonazzi opera sul territorio di Bordighera con sede presso il palazzetto dello sport in via Diaz, alle piscine di Bordighera. Auguriamo, infine, buone feste a tutti".