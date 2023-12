Pompeiana: affidato per sei anni alla società Argentina Arma l'impianto sportivo di via Lagoscuro

E’ stata assegnata, dal comune di Pompeiana, la gestione del complesso sportivo scoperto di via Lagoscuro, nel piccolo centro dell’entroterra di Riva Ligure.

Nei mesi scorsi, infatti, era stato pubblicato un bando al quale ha partecipato una sola società sportiva, l’Argentina Arma che, nelle ultime settimane aveva invece perso la gara per l’Ezio Sclavi.

L’impianto sportivo, che verrà utilizzato per gli allenamenti della società rossonera ma, probabilmente, proseguirà nella sua attività di noleggio del campo per società e privati, vedrà un canone annuo di 8.500 euro e sarò gestito per sei anni.