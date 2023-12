Pallavolo: percorso netto per l'Imperia Volley prima della sosta natalizia

Percorso netto nell’ultima giornata di campionato prima della sosta natalizia delle formazioni femminili dell’Imperia Volley. Vincono la Serie D regionale, e nei campionati territoriali la 2ª Divisione, la U14 e la U14 Young.

CAMPIONATO REGIONALE C/M 7ª Giornata

VBC Savona - Imperia Volley 3 - 0 (25/19-25/14-25/17)

Ancora alla ricerca della prima vittoria, i ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi che escono sconfitti al Palavolley di Savona nella gara con il V.B.C.

Il campionato si ferma per la sosta natalizia, per riprendere sabato 13 gennaio al Palazzetto dello Sport di Imperia con la formazione savonese del Fas Albisola.

CAMPIONATO REGIONALE D/F Girone A 8ª Giornata

Imperia Volley – Finalmaremola 3 – 0 (25/15-25/6-25/20)

Quarto successo consecutivo per le ragazze di Mattia Antola e Mario Ozenda che in soli 50 minuti si aggiudicano l’incontro con le savonesi del Finalmaremola.

A una giornata dal termine del girone di andata le imperiesi raggiungono la zona Play Off. Il campionato si ferma per la sosta natalizia, per riprendere sabato 13 gennaio ospiti delle genovesi del Cogovalle.

CAMPIONATO TERRITORIALE U19 5ª Giornata

Imperia Volley – Volley Finale 0 – 3 (24/26-18/25-18/25)

Battuta di arresto per la formazione U19 che si deve inchinare alla capolista Volley Finale, formazione che in cinque gare non ha ancora concesso nessun set agli avversari.

CAMPIONATO TERRITORIALE 1ª Divisione M.le 4ª Giornata

Imperia Volley – New Volley Valbormida 0 – 3 (20/25-15/25-18/25)

Esce sconfitta, ma a testa alta la giovane formazione dell’Imperia Volley Nova nella gara con i savonesi della New Valbormida, formazione composta da elementi molto esperti che da anni navigano nel campionato di prima divisione.

CAMPIONATO TERRITORIALE 2ª Div.ne F Girone A 1ª Giornata

Imperia Volley – Autoscuola Muratorio Diano M. 3 – 0 (25/16-25/12-25/14)

Esordio vincente nel campionato di seconda divisione per le ragazze dei tecnici Mattia Antola e Mario Ozenda che alla Palestra Itis di Imperia vincono con un rotondo 3/0 sulle dianesi della Autoscuola Muratorio.

CAMPIONATO TERRITORIALE U14/F Girone A 4ª Giornata

Imperia Volley – Autoscuola Muratorio Diano M. 3 – 2 (20/25-25/21-20/25-25/20-15/4)

Quarta vittoria su altrettante gare per le ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti che al termine di cinque set riescono ad aver ragione delle dianesi dell’Autoscuola Muratorio.

CAMPIONATO TERRITORIALE U14 Young Girone A 1ª Giornata

Volley Team Arma Taggia - Imperia Volley 0 - 3 (22/25-13/25-12/25)

Inizia con un successo il cammino della U14Young di Gianluca Melchiorre che passa con un netto 3/0 alla Palestra Levà di Arma di Taggia.