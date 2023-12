I risultati del Judo Sanremo Kumiai al Torneo di Natale di Arenzano

Ottimi risultati per i giovani atleti della Judo Sanremo Kumiai al Torneo di Natale svoltosi ieri ad Arenzano. L’evento, organizzato dal Centro Sportivo Marassi, ha visto la partecipazione di numerosi atleti preagonisti, molti dei quali hanno gareggiato per la prima volta. La giornata si è conclusa con risultati eccellenti per la squadra di Sanremo.

Inoltre gli atleti Elena Merati e Andrea Ventura hanno superato l'esame federale di judo, guadagnandosi il titolo di Ufficiale di Gara Arbitro Regionale.

“Un prestigioso traguardo per la nostra società e per lo staff tecnico che li ha supportati con dedizione - dichiarano dal Judo Sanremo Kumiai - i risultati raggiunti anche in questa competizione hanno non solo dimostrato l'eccellenza dei giovani atleti, ma hanno anche sottolineato il nostro impegno nel promuovere il judo come disciplina sportiva e come strumento di crescita personale. Congratulazioni a tutti gli atleti e ai nuovi arbitri per i loro risultati straordinari”.