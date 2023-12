Arti Marziali: l'imperiese Mirco Quaranta sfiora la vittoria al 'Roma Challenge' di Jiu Jitsu

Mirco Quaranta, atleta della Tribe Jiu Jitsu Imperia, ha sfiorato l'oro al ‘Roma Challenge’, una delle competizioni più importanti del panorama italiano di Brazilian Jiu Jitsu.

Quaranta, che combatte nelle cinture viola, Adult, categoria -76 kg, nonostante la presenza di diversi avversari ostici, ha vinto di misura le prime fasi del torneo, dimostrando una grande tecnica, tenacia e una incredibile condizione di forma. In finale, ha affrontato un atleta d'esperienza, tra le più importanti e forti cinture viola in circolazione.

La sfida è iniziata in maniera molto equilibrata ed è solo nei minuti finali del match che l'avversario sorprende Quaranta che si trova costretto a cedere.

Nonostante la sconfitta, Mirco Quaranta, cresciuto nel vivaio di Tribe Jiu Jitsu Imperia, ha comunque dimostrato di essere un atleta di grande talento. Il suo argento è un risultato importante, che lo proietta verso traguardi ancora più ambiziosi e soprattutto verso il campionato Europeo IBJJF che si terrà a Parigi tra circa un mese.

"Sono molto contento della mia prestazione - ha dichiarato Quaranta dopo la gara - ho dato il massimo e sono orgoglioso di quello che ho fatto. Lavorerò duro per tornare e vincere il titolo l'anno prossimo".

L'allenatore William Aschero, vista la performance del suo atleta, si dice fiducioso in vista del campionato europeo che si terrà a Parigi tra meno di un mese, massimo evento dedicato alla disciplina in europa: “Mirco ha dimostrato un enorme talento e di essere pronto per competere ai massimi livelli - ha dichiarato Aschero - ha una tecnica impeccabile e una forza mentale che lo rendono un avversario temibile per chiunque. Sono sicuro che farà bene a Parigi".