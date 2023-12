Arti Marziali: 22 atleti dello Tsukuri Judo Ventimiglia al 'Trofeo di Natale' disputato a Genova (Foto)

Grande appuntamento, organizzato dallo Judo Marassi a Genova, con il ‘Trofeo di Natale’ nell’ultimo fine settimana.

Tra i partecipanti anche 22 atleti dello Tsukuri Judo Ventimiglia, un sano gruppo in continua crescita grazie al buon lavoro svolto dai tecnici e dal grande impegno dei giovani atleti. I giovani judoka si sono confrontati con atleti di molte regioni dimostrando che la voglia di crescere e confrontarsi e sempre al top.

Medaglie d'oro per: Gabriele Catassi, Pietro Marchetta, Francesco Politi ed Andrea Marandino. Medaglie d'argento per: Dino Masala, Sofia Mancarella, Sebastiano Orlando ed Antonio Mancarella. Medaglie di bronzo per: Gabriele Morese, Giovanni Orengo, Samuele Marchetta, Andrea Morsia, Denis Rahi, Geremia Nucera, Viola Trucchi, Martina e Sara Orlando, Christopher Spontone, Marino Pileio, Stefano e Federico Adinolfi, e Gioele Rositano.

L'anno agonistico si conclude con una competizione che conferma gli esami della scorsa settimana. Grazie agli esiti positivi gli atleti hanno ottenuto le tanto ambite cinture, dimostrando un impegno costante in palestra e mettendo in pratica gli insegnamenti dei tecnici che ogni giorno danno il massimo per istruire i giovani.

"Quest’anno - spiega il direttore tecnico Di Franco - siamo riusciti ad ottenere molti risultati con tutte le fasce d’età dai pre-agonisti di 4 anni ai master tutto questo e stato possibile grazie ai continui stage e corsi di aggiornamento seguiti da tutti e dalla passione contagiosa che coinvolge i nostri atleti. Noi cerchiamo di insegnare oltre allo judo anche il senso civico e soprattutto il rispetto per la vita. Cerchiamo di instaurare con tutti un rapporto basato sul rispetto e la fiducia così da poter essere d’aiuto ai genitori per l’educazione dei loro figli”.