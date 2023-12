5 hobby più popolari internet: videogames, casinò online e intrattenimento

Internet è un grande strumento che offre, certamente, una varietà di opportunità che toccano socializzazione, intrattenimento e apprendimento. Ci sono, comunque, tanti hobby che gli utenti amano. Ecco, dunque, una panoramica dei 5 hobby più popolari nel mondo del web.

Passare il proprio tempo libero al pc è diventata, ormai, una consuetudine per milioni di italiani che, usando internet in maniera intelligente, trovano tutti gli sbocchi per poter trascorrere del tempo di qualità divertendosi. Ecco, dunque, una panoramica dei 5 hobby più popolari nel nostro paese passando attraverso i migliori casinò, gli e-sport e videogames, il mondo dell’intrattenimento, l’apprendimento online e i social media.

I 5 hobby più apprezzati dagli italiani

Internet ha rivoluzionato il modo in cui ci approcciamo al mondo. Che si tratti di musica, di casinò online, di social media, di intrattenimento, ogni utente può trovare quello che più gli interessa.

1. Giocare ai casinò online in Italia

I migliori casinò online sono sempre più popolari e scegliere tra le migliori sale gioco online è diventato molto semplice e divertente. Prendere del tempo per giocare, anche durante una giornata lavorativa, alle slot, a poker, alla roulette o altro, può essere un modo per scaricare la tensione e per ritrovare, anche solo per cinque minuti, un po’ di emozione e adrenalina. Non dimentichiamoci, poi, che i siti legali permettono di potersi registrare in tutta sicurezza, senza stress o dubbi.

2. I videogames: sempre più amati

I videogiochi hanno permesso, a persone in tutto il mondo, di poter competere o cooperare in ambienti virtuali. La popolarità di giochi come Fifa, Minecraft, League of Legends e Fortnite è, infatti, immensa. Non solo: quando con la pandemia di Covid lo sport si è fermato per lungo tempo, proprio per cercare di frenare il contagio. A quel punto, il fenomeno degli e-sports, cioè le partite di sport virtuali, è diventato tangibile e, ancora oggi, sono tanti i tornei organizzati anche su Twitch, la piattaforma di Amazon che permette di interagire con i gamer.

3. Visione contenuti in streaming

Un altro hobby molto popolare è la visione di contenuti in streaming. Ci sono, infatti, in Italia tantissime piattaforme come Prime, Netflix, Disney Plus, Apple, Paramount e YouTube che hanno cambiato il nostro modo di vedere la tv. Gli utenti, infatti, possono accedere a serie, film, documentari, video musicali e tanto altro con un clic e, soprattutto, all’ora in cui si decide di vedere qualcosa. Il media televisivo, quindi, da passivo si trasforma in attivo con palinsesti pensati da noi quando vogliamo noi.

4. Apprendimento online

Il quarto hobby più popolare è, certamente, l’apprendimento online. Possiamo seguire un corso universitario telematico, imparare una nuova lingua, acquisire una nuova abilità: tutto è possibile tramite internet che ha reso l’educazione molto più accessibile. Gli appassionati studiosi, infatti, apprezzano la gamma di risorse a disposizione, davvero tante e perlopiù gratuite. Imparare, se si ha voglia di farlo, non è mai stato così facile e sono innumerevoli le persone, anche di una certa età, che sfruttano il pc per allargare i loro orizzonti.

5. Social media: come è cambiata la comunicazione

I social media sono tutto: un po’ hobby, un po’ lavoro, tanta informazione, intrattenimento. Ne è passata, infatti, di acqua sotto i ponti da quando Mark Zuckerberg ha tirato fuori dal cilindro Facebook, il primo social a disposizione della popolazione. Al momento, oltre Instagram, Snapchat, Twitter, il boom di TikTok è impressionante. Parliamo di miliardi di utenti in tutto il mondo che ballano, si raccontano, parlano della loro quotidianità, si sfogano su dubbi, malattie e tanto altro. Probabilmente, più dei social precedenti, TikTok è una finestra non edulcorata sul mondo in cui il brutto resta brutto, senza imbellettamenti. E questo, a discapito di quanto fatto prima, è stato, ed è, un successo clamoroso. Alla ricerca della verità, quindi, senza filtri, dopo anni in cui tutti abbiamo postato sempre il meglio. Il meglio non è più di moda, ora vogliamo sapere quello che accade, senza omissioni di sorta.