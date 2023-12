Sanremo Soccorso - la storica Pubblica Assistenza di Sanremo cambia sede e colori, diventa Misericordia

In via Goethe 120, storica sede della Pubblica Assistenza Volontari Sanremo Soccorso, questa mattina alle 8.00 si sono abbassate le serrande, l'associazione di volontariato infatti si è trasferita in una nuova sede sociale in Via Pietro Agosti, 284.

"E' stato un percorso lungo e articolato - spiega Matteo Amato rappresentante delle Misericordie Liguri in Provincia di Imperia e Amministratore Straordinario del sodalizio sanremese - non ancora del tutto concluso!. La mia nomina quale Amministratore Straordinario nasce nel mese di Luglio di quest'anno per sanare dei disordini di natura amministrativa ed organizzativa che avevano compromesso la stabilità della associazione, una condizione talmente precaria che avrebbe purtroppo portato alla chiusura della stessa entro l'anno. E' stata istruita quindi un'attività di revisione e riorganizzazione complessa attuata in sinergia con le Misericordie ed in accordo con Asl 1 Imperiese e Regione Liguria, dove il sottoscritto si è messo in gioco portando in dote alla ODV di Sanremo tutte le conoscenze e competenze acquisite nel corso nel tempo anche e soprattutto grazie al ruolo ricoperto nelle Misericordie Liguri. Ovviamente si tratta di operazioni complesse non ancora del tutto concluse ma che comunque saranno terminate entro il prossimo anno”.

“Con il cambio della sede, non vogliamo dimenticare l'identità dell'associazione che nel tempo è stato un punto di riferimento per la città di Sanremo, ma le daremo un volto nuovo e competenze maggiori, continua Amato, infatti oltre ad avere a disposizione dei locali più ampi ed adeguati alla nostra attività, inizieremo il nuovo anno in veste di Misericordia, la Misericordia di Sanremo. Sono contento e non mi stancherò mai di dirlo, della grande collaborazione che ho trovato ricoprendo questo ruolo, non solo da parte degli enti locali con i quali mi sono trovato ad interagire, ma anche e soprattutto dai volontari e dipendenti dell'associazione, un vero gruppo di persone per bene giovani e meno giovani che quotidianamente si impegnano con sacrificio e dedizione per superare gli ostacoli ed i problemi inevitabili di questo lungo percorso e che non hanno paura di mettersi in gioco”.

“Oltre a ringraziare i volontari ed i dipendenti della Sanremo Soccorso – termina Amato - tengo a ringraziare il Comune di Sanremo ed il servizio 118 per la collaborazione e disponibilità, ringrazio inoltre il quartiere e gli abitanti di Via Pietro Agosti per l'accoglienza".

La nuova sede sociale di Via Pietro Agosti 284 da oggi sarà quindi la nuova casa della ex Pubblica Assistenza, oggi Misericordia, all'interno della quale sarà ospitato il servizio di emergenza/urgenza e di Guardia Medica in convenzione con Asl 1 Imperiese oltre ai servizi sociali e di comunità. Il numero di telefono pubblico per contatti e informazioni è lo 0184.507710 attivo 24h/24h mentre per le emergenze bisognerà ovviamente sempre contattare il numero unico di emergenza 112.