Ventimiglia: in tanti ieri a Sant'Agostino per il concerto in memoria di Franco Paganelli (Foto)

Si è svolto ieri, nel salone parrocchiale della chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia, il concerto con canzoni dialettali in memoria di Franco Paganelli. Ad allietare il nutrito pubblico è stato il Coro Polifonico diretto dal maestro Carmine Buono ‘Cheli de Campurussu’ e la serata è stata organizzata dall'associazione ‘Franco Paganelli’.

Erano presenti le Amministrazioni Comunali di Ventimiglia, rappresentata dall'Assessore Milena Raco e quella di Camporosso, con il Sindaco Davide Gibelli.

“E stato un modo per ricordare la figura di Franco Paganelli – evidenzia l’associazione - intramontabile uomo di politica e di sport Ventimigliese, ma anche un modo per fare si che le nostre radici non si perdano con il tempo a partire dal dialetto Ventemigliusu unitamente alle bontà gastronomiche come la pisciadela e le castagnole, questa volta in versione Natalizia offerte dal Circolo della Castagnola".