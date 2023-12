Arma di Taggia: buona la prima per il 'Motor Christmas' sul lungomare, Ceresola "Tante idee per il futuro

Si è svolto quest’oggi, con una grande affluenza di pubblico, ad Arma di Taggia (sul lungomare Colombo, in piazzale Chierotti e via Queirolo) il ‘Motor Christmas’ con stand espositivi di auto, moto e accessori rating.

La puntata ‘zero’ di una esposizione statica aperta al pubblico e dedicata a tutti gli appassionati delle auto sportive e auto da corsa. Sono state ammirate splendide auto, anche d’epoca che hanno affascinato per decenni gli appassionati dei motori.

In esposizione anche moto da corsa e go-kart, per una manifestazione che vuole crescere nel corso dei prossimi anni. Entusiasta il Consigliere delegato allo sport, Giancarlo Ceresola, che ha sostenuto ha sostenuto l’organizzazione della scuderia XRT.

Tante le associazioni presenti , in un periodo magari non classico per un appuntamento motoristico, che la scuderia organizzatrice ha voluto unire la passione delle due e quattro ruote con lo spirito del Natale e promuovere uno sport che conta tantissimi appassionati.

Quello di oggi è stato il primo appuntamento e, in chiusura ci sono già idee per la prossima stagione. Sicuramente si vogliono coinvolgere le realtà del territorio per poter essere pronti anche a far ‘girare’ le auto in qualche modo e far rombare i motori.