Al terzo incontro di Sa(n)remo lettori, protagonista Marco Balzano con il suo ‘Café Ro (foto)yal’

Il terzo incontro di Sa(n)remo lettori ha visto come protagonista Marco Balzano con ‘Café Royal’ (ed.Einaudi) e i ragazzi dell’Ufficio Stampa del liceo G.D. Cassini raccontano…

“Siamo giunti all’ultimo incontro prima delle vacanze di Natale. Ieri, sabato 16 dicembre, i ragazzi dell’Ufficio Stampa del liceo Cassini di Sanremo, hanno assistito all’incontro tenutosi a villa Nobel con lo scrittore Marco Balzano, autore del libro ‘Café Royal’, edito dalla Einaudi.

Cafè Royal è un libro contemporaneo, fresco e vivace, ricco di colpi di scena e storie di vita quotidiana, nelle quali ciascuno può sorprendersi riflesso. Un semplice bar di Milano diventa il centro del mondo, nel quale agiscono persone semplici le cui vite si intrecciano, legate da un filo invisibile che le rende protagoniste o semplici comparse della commedia umana, che va in scena ogni giorno al Café. Un romanzo corale fatto di sedici racconti, attraverso i quali i protagonisti si rivelano, prendendo la parola quando sentono i loro desideri evolversi e quando sono in ricerca di cambiamento, un'analisi delle loro ‘crisi’, intese come urgenza di andare avanti e di volersi raccontare.

L’autore definisce il suo lavoro un romanzo intimo, che ha come ambientazione un Cafè, non un semplice bar, ma uno spazio dove poter osservare persone diverse da noi e come evoluzione del concetto di piazza. Spesso in momenti di difficoltà e’ più facile raccontarsi a persone che conosciamo poco, che incontriamo mentre prendiamo un cafféal solito bar, piuttosto che parlare con chi sa leggere i nostri silenzi: ‘noi conosciamo meno le persone che ci appartengono, che quelle lontane da noi’, conclude la riflessione Balzano.

I personaggi di Via Marghera creano una comunità inconsapevole, si salutano ogni giorno e si scambiano qualche frase di cortesia e senza saperlo si conoscono tutti, proprio come capita a ognuno di noi. Ciascuno dei protagonisti è referente della propria visione dei fatti, si creano così intrecci e puzzle inaspettati e racconti nei quali tutti possiamo riconoscerci .Così Balzano ci racconta che la sua idea è stata quella di creare personaggi in cui il lettore si potesse identificare, perché infondo ognuno di noi cerca in film, libri e serie, protagonisti a cui voler bene e nei quali scoprire magari quale sarebbe stata la nostra vita se avessimo fatto scelte diverse; le storie di una possibilità altra, quelle che ci mostrano una via che non abbiamo mai percorso sono-secondo l’autore- quelle che molti lettori cercano nella letteratura.

Le donne nel romanzo assumono un ruolo importante, sono tutte donne forti nella loro consapevolezza, diverse, ma tutte coscienti delle scelte operato e che le portano con fermezza a compimento, come la Veronica che accetta la ‘cecità’ di Paolo, benché ne sia stanca o la Betti che riceve in dono dai figli, che pur la amano, come surrogato delle loro presenza, una telecamera ‘ per controllare se va tutto bene e così mi possono tenere d’occhio dal telefono e sono tranquilli che va fila tutto liscio’. Ancora possiamo sentire la voce di Lisa, che, che inizialmente felice di avere un marito che le assicurasse una vita agiata senza lavorare, col tempo si accorge che per Manuel ‘ il lavoro è diventata l’unica cosa per cui valga la pena sacrificarsi e questo rende intollerabile la vista di una mantenuta per casa ‘ o possiamo condividere con Beatrice il peso di un rapporto con un padre tento affascinante quanto ‘leggero’, tanto da abbandonare lei e la madre Una commedia umana che e’ specchio realistico di ciò che siamo, nella quale ‘l’altro’ e’ riflesso e giudizio di noi. L’autore sceglie di esplorare le vite altrui e raccontarci i personaggi con uno stile agile, vivace , un po’ ‘milanese’ come milanesi o di nascita o di elezione sono i clienti del bar e scherza dicendo che la parte più difficile nello scrivere il suo romanzo, e’ stato cambiare i vestiti a tutti secondo la stagione, perché la narrazione dura circa un anno. Quando la saracinesca del Café si abbassa, il sipario si chiude e il romanzo si conclude, ma ci piace pensare che la vita di tutti i personaggi continui e si incroci con le nostre negli innumerevoli caffè di tutta Italia.

L’incontro, che a parer nostro è stato davvero gioioso, è stato anche allietato dall’ accompagnamento musicale della ‘Cassini’s band’, formata da otto vivaci musicisti , Francesco Giuliani, Leonardo Crismale, Leonardo Sansó, Daria Morabito, Elisa Lucia, Alarico Gherardi, Cristian Carbonetto e Denise Bulat, diretti dal professor Claudio Iezzi. Illuminante e coinvolgente, anche questo sabato ci ha regalato pillole di cultura e un ringraziamento da parte alla scrittore Marco Balzano, che con cordialità ha scherzato insieme al pubblico e dialogato con una rappresentanza degli studenti del Liceo Cassini”.