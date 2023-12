Camici bianchi in sciopero: lunedì medici, veterinari e farmacisti incrociano le braccia

I medici, veterinari, farmacisti, psicologi, biologi e dirigenti sanitari aderenti a FASSID (Federazione AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR), AAROI-EMAC, CISL Medici e FVM di Imperia e del resto della regione aderiranno allo sciopero nazionale di lunedì 18 dicembre.

Per 24 ore, dalle 8 di lunedì 18 dicembre alle 8 di martedì 19 dicembre, vi sarà astensione al lavoro ma saranno comunque garantite tutte le prestazioni funzionali e quindi indispensabili.

Motivo della protesta la nuova legge di Bilancio 2024 che verrà discussa nei prossimi giorni in Parlamento: “Una manovra che danneggia il Servizio Sanitario Pubblico, investendo in strutture e apparecchiature distribuite con scarsa logicità, dimenticando il personale sanitario e la formazione di quello che dovrà venire – affermano congiuntamente i segretari regionali di FASSID Valentina Claudiani, di AAROI-EMAC Elisa Porcile, di CISL Medici Elisabetta Tassara e di FVM Vincenzo De Rosa – Una legge che favorisce la fuga dagli ospedali strizzando l’occhio al privato e privato convenzionato, senza ridurre le liste d’attesa e, cosa più grave di tutte, senza tutelare la salute dei cittadini di cui comunque facciamo parte. La difesa del Servizio Sanitario Nazionale per noi rappresenta un valore imprescindibile ed etico, oltre che politico, per evitare che un patrimonio fondamentale della nostra società e del nostro welfare previsto dalla costituzione, possa essere azzerato da una politica che si dimostra piegata da interessi di mercato”.

Sempre lunedì 18 alle 10.30 le sigle aderenti all'agitazione daranno vita ad un sit-in di protesta in piazza De Ferrari sotto il palazzo della Regione.