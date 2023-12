Pallavolo: ferma la Serie B per la Grafiche Amadeo fari puntati sul derby di C contro il Diano

La Grafiche Amadeo Oliflor femminile, che milita nel campionato nazionale di Serie B riposerà nel prossimo weekend e, quindi l'attenzione per il Riviera Volley Sanremo è puntata verso il derby di Serie C femminile, che si giocherà domani alle 18 contro il Volley Lanfranchi Diano.

La formazione di Guadagnoli e Contini affronterà il derby sempre in situazione di emergenza, visto che tre titolari sono sempre infortunate. Nel girone di andata la formazione dianese si è imposta, pur in una partita combattuta, per 3-0 ed è intenzione della Grafiche Amadeo risolvere alcuni errori tattici, cercando di imporre il proprio gioco tra le mura amiche.

Arbitri della gara Doriano Pons e Daniele Melchiorre. L’appuntamento è per domani alle 18, a Villa Citera di Sanremo.