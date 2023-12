Calcio a 5 serie C, l'Airole batte il Genova Futsal in una partita dalle grandi emozioni

Serata da cuori forti al PalaRoja di Ventimiglia per il ritorno fra le mura amiche dell'Airole FC dopo le due trasferte in casa dell'Angelo Baiardo e del Caramagna. Opposti nella quarta giornata della serie C di calcio a 5 della Liguria al Genova Futsal, immeritatamente a zero punti in classifica, i biancoverdi non hanno tradito le attese dando vita ad un match che rimarrà sicuramente nella loro storia. Grande emozione già nel prepartita con il team della Val Roja che ritrovava, per il momento in qualità di vice allenatore, il bomber Fiorenzo Favaloro assente da diverse stagioni costellate da pesanti infortuni. Non c'era però neanche il tempo di prendere le misure che il team genovese si ritrovava già in vantaggio di due reti dopo aver sfiorato la marcatura in tre circostanze. La reazione dell'Airole dava i suoi frutti con Filippo Caramello Canzone che accorciava dapprima le distanze con un missile all'incrocio per poi ripetersi al termine di una azione corale avviata dal portiere Mario Rositano, ancora una volta autore di interventi prodigiosi, con Joel Valenti ottimo assistman.

Ad inizio ripresa l'Airole completava il sorpasso con un gran tiro di Antonio Romano servito da Rossano Buono, preludio alla quarta rete di Maurizio Melini abile ad insaccare dal limite dell'area dopo un calcio piazzato. La quinta rete creava poi grande dibattito circa l'autore apparendo la terza marcatura personale di Caramello Canzone con un pregevole colpo di tacco al termine di una grande azione di capitan Marco Foti e Joel Valenti. Era invece il giocatore stesso a confermare di non aver toccato l'ultimo pallone con Valenti che veniva quindi festeggiato da tutti i compagni. Quando tutto sembrava indirizzato nella direzione delle viverne arrivavano però i colpi di scena con la seconda ammonizione dello stesso Foti per presunte proteste in seguito ad un calcio di punizione e la successiva espulsione di Cristian Crucitti per un fallo di reazione dopo lo sgambetto ricevuto dal portiere ospite spintosi in attacco alla ricerca del pareggio. Circostanze che costringevano per ben due volte l'Airole all'inferiorità numerica con l'impossibilità di creare pericoli in attacco e la necessità di una strenua difesa a stoppare le sortite degli avversari che riuscivano però a segnare il terzo gol solo grazie ad una sfortunata autorete di Valenti. Altri due legni, di cui uno nella stessa azione fra due miracoli di Rositano, posticipavano agli ultimi minuti il quarto gol ospite che precedeva un finale palpitante con l'Airole che reclamava anche per un rigore non assegnato a Caramello Canzone e per un fallo di mano fuori area del portiere genovese. Solo il liberatorio triplice fischio finale consegnava così ai biancoverdi la vittoria per 5-4 e tre punti molto pesanti che portano a 6 lunghezze il vantaggio sullo stesso Genova Futsal.

Dopo il match sono quindi arrivati i complimenti del Presidente dell'Airole Stefano Ricci: "Davvero una partita straordinaria e memorabile, congratulazioni a tutti i ragazzi ed ai nostri avversari, al nostro coach Christian Biancheri ed un bentornato a Fiorenzo Favaloro. Andiamo alla pausa di Natale con un quinto posto che significherebbe playoff e che cercheremo di difendere il più possibile a partire dall'anno nuovo. Da parte nostra i migliori auguri a tutti i giocatori, allo staff ed a tutti i sostenitori." Auguri che sono arrivati anche dalla Federazione Calcistica di Seborga, storica partner dell'Airole, presente con il DS Matteo Bianchini: "Match fantastico, complimenti a tutti. Una serata in perfetto stile Airole che sa spesso farci vivere partite come questa in cui il fattore campo e lo spirito di squadra vanno oltre qualsiasi ostacolo e la forza degli avversari. I gol dei ragazzi e le parate di Mario sono poi stati da cineteca, davvero un bel modo per andare alla pausa natalizia. Auguri a tutti gli amici biancoverdi anche da parte nostra".

Alla ripresa nell'anno nuovo l'Airole dovrà affrontare la trasferta in casa del Genova Calcio a 5 prima di ospitare in un autentico big match il Città Giardino Marassi venerdì 19 gennaio al PalaRoja.