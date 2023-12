Taggia: venerdì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, serie di punti tecnici all'ordine del giorno

E’ stato convocato, per venerdì prossimo alle 18, il Consiglio comunale di Taggia.

All’ordine del giorno una interrogazione presentata dal gruppo ‘Progetto comune’ che chiede chiarimenti sulla gestione della crisi idrica, seguita dall’adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, un riconoscimento del debito fuori bilancio e l’approvazione dell’esercizio finanziario con il rendiconto consolidato e relazione sulla gestione consolidata.

Sarà poi la volto della modifica al regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, del regolamento per il pagamento del canone unico patrimoniale per il 2024, il rinnovo della convenzione di segreteria tra il comune di Taggia e quello di Triora e quella con Badalucco relativa ai rapporti per l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia paesaggistica.

Infine toccherà a un paio di ratifiche di Giunta e all’adozione del regolamento per il servizio di Protezione Civile.