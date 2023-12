Taggia: concerto per tromba ed organo della stagione nella Basilica dei Santi Giacomo e Filippo

Questa sera, sabato 16 dicembre 2023, alle ore 21 presso la Basilica dei Santi Giacomo e Filippo in Taggia si terrà il concerto per tromba ed organo della stagione invernale del Festival internazionale di musica classica “Frequenze 20.0”

Una serata d’eccezione innanzitutto per la sede, la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia che custodisce il prezioso organo Giosué Agati di Pistoia costruito nel 1839.

Il terzo concerto vede come artisti ospiti il M° Giuseppe Alfano alla tromba ed il M° Giorgio Revelli all’organo con un repertorio sacro davvero vario e natalizio per questa edizione invernale.

Giuseppe Alfano si è brillantemente diplomato nel 1991, in seguito si è perfezionato con i Maestri Tamiati, Verzari, Klingler, Quintavalla e Dell’Ira. Nel 2010 si è laureato in Discipline Musicali. Nel 1994 si è classificato secondo con primo premio non assegnato al concorso internazionale di musica contemporanea di Dresda. Collabora con molte orchestre tra le quali l’Orchestra Sinfonica di Roma, l’Orchestra dell’Insubria di Lugano, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’ O.S.E.R. “Arturo Toscanini” di Parma, l’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino con il Teatro alla Scala di Milano, con L’Orchestra Filarmonica della Scala, il Teatro regio di Parma, Orchestra del Gran Teatro “La Fenice” di Venezia, Orchestra del Maggio musicale Fiorentino e Orchestra della Radio Svizzera Italiana di Lugano. L’esperienza orchestrale lo ha portato a collaborare con Direttori quali: Daniel Baremboim, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Lorin Maazel, Zubin Metha, Riccardo Muti, Antonio Pappano, Georges Prètre. Dal 2020 fa parte stabilmente dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.

Giorgio Revelli ha compiuto gli studi musicali al Conservatoire National de Région di Nizza (Francia) nella classe d'organo di René Saorgin; ha studiato clavicembalo con Mireille Podeur presso il Dipartimento di Musica Antica dello stesso Conservatorio, e pianoforte con Elzbieta Glabowna. E’ titolare del DE de Musique come professore d’organo ottenuto presso l’ISDAT di Toulouse in Francia. Dal 2010 è Direttore Artistico del Festival Internazionale Organo “Serate organistiche Leonardiane” della Concattedrale S. Maurizio de Imperia, del Festival Internazionale di Musica Classica “Frequenze 20.0” e dell'Accademia Musicale ACME”. Da anni Giorgio Revelli è ospite di prestigiosi festival e iniziative musicali internazionali in Italia, in tutta Europa, Sud America, Canada e Stati Uniti.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione delle Confraternite di Taggia e della Parrocchia e grazie alla sensibilità dell’Ufficio Cultura del Comune di Taggia.

Ecco gli appuntamenti successivi:

Venerdì 29 Dicembre 2023 alle ore 21 presso l’Oratorio della S.S. Trinità di Taggia un concerto per organo con il maestro Ferruccio Bartoletti.

La stagione di Frequenze è resa possibile grazie anche all’aiuto di diversi volontari che hanno voluto in questi primi anni di vita contribuire attivamente all’iniziativa.