Qualità siti slot online VS attività illegali sale slot

Un’operazione congiunta dei carabinieri della Compagna di Merate, in provincia di Lecco, con il personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Milano, ha individuato, in un locale commerciale, 6 slot non autorizzate. Con l’avvento del digitale, il gioco d’azzardo cambia modulando la voglia del giocatore verso la qualità dei siti slot online legali?

Un’attività ispettiva dei carabinieri della Compagnia di Merate (Lecco) con il personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Milano, ha riscontrato alcune attività illegali in un locale commerciale. Sono state, infatti, individuate 6 slot non autorizzate funzionanti con permesso scaduto a giugno 2022. Sia i soldi all’interno delle macchine da gioco che le slot sono state sequestrate con, in aggiunta, una sanzione al gestore del locale di 6mila euro. Non è la prima volta, purtroppo, che accade di trovare situazioni poco chiare in sale gioco fisiche e questo segna un netto contrasto tra i migliori siti slot online presenti in Italia e le sale slot illegali che operano al di fuori delle normative vigenti.

Spesso giocare online, dunque, è più sicuro perché le slot online Italia sono strettamente regolate dall’ADM, l’ente di Stato preposto al controllo di tutto il settore del gioco d’azzardo. Questo garantisce il rispetto di quelli che sono gli standard di sicurezza, appunto, ma anche la protezione dei dati bancari e personali degli utenti. Le sale slot illegali, in cui tutto funziona in maniera più approssimativa, espongono, invece, i giocatori a rischi come rapine, frodi e mancanza di trasparenza nel gioco.

Quali sono gli aspetti importanti nei siti slot?

Un aspetto fondamentale del gioco online legale è l’uso delcertificato che permette di assicurare che la partita che si sta giocando sia equa. Questo meccanismo, ovviamente controllato attraverso enti specifici, assicura che ogni giro di slot sia completamente casuale e, quindi, imparziale. Al contrario, in quelle che sono le sale slot illegali, la mancanza di questa certificazione può portare a giocare su macchinette truccate.

La varietà di giochi, presente nei siti slot migliori, con opzioni innovative e grafiche avanzate, permettono, oltretutto, un’esperienza utente superiore. Questo è in forte contrasto con le sale giochi illegali che spesso hanno un’offerta non solo limitata ma anche tecnologicamente arretrata. Aspetto altrettanto importante è quello dei bonus e delle promozioni che permettono agli utenti di giocare con uno sconto importante già al momento della registrazione. Altre offerte, invece, consentono di poter giocare completamente gratis o di poter sfruttare dei free spin per imparare a giocare. Questo tipo di approccio, estremamente intelligente dal punto di vista del marketing, permette a tanti giocatori di avere voglia di registrarsi su un sito rispetto a un altro ed è una novità che, negli ultimi anni, ha avvicinato al mondo del gaming digitale anche coloro che erano meno avvezzi alla tecnologia e avevano sempre preferito giocare nelle sale fisiche.

La sensibilizzazione verso il gioco responsabile è un altro elemento da valutare in maniera positiva per esaltare la qualità dei siti slot online rispetto alle sale gioco fisiche. Tante sono state, infatti, le campagne atte a migliorare l’educazione al gioco con limiti di deposito settimanale, autoesclusione dal gioco e tanto altro che, obbligatoriamente, fa parte del corredo indispensabile di ogni sito legale presente nel nostro paese. Nessun obbligo, invece, nelle sale giochi che hanno un afflusso di gente minore ma regole molto meno rigide rispetto a un problema grande come la ludopatia.

I tempi sono cambiati e il gioco fa parte del quotidiano molto più di quanto fosse possibile in precedenza. L’utilizzo di smartphone e tablet consente, infatti, di poter giocare, anche solo per 5 minuti, tra un impegno e un altro di una giornata lavorativa normale. Anche solo 10 anni fa, senza un utilizzo così diffuso dei device mobili, l’appassionato di gioco d’azzardo era “costretto” a uscire di casa per entrare in una ricevitoria, in una sala slot, bingo o chi per esso. Una preparazione, quindi, era inevitabile per riuscire a incastrare la voglia di giocare con la vita di tutti i giorni. Ora, invece, il gioco è perfettamente incastrato in una giornata normale. Con un semplice clic, invero, si può entrare sul sito preferito, legale e quindi sicuro, giocare, uscire dal sito e riprendere ciò che si sta facendo. Tutto questo, inoltre, seduti sul divano, sdraiati su una spiaggia, prima di un film, dopo la doccia, quando si vuole. La modernità, dunque, abbatte le tempistiche del gioco fuori casa, meno controllato e più impegnativo, per esaltare il gioco digitale, più comodo e tranquillo mettendo in mostra, ancora una volta, la qualità dei siti slot online rispetto alle sale slot fisiche.