Il Lions Club Arma e Taggia in collaborazione con gli Alunni della Scuola Primaria di Taggia G.B.Soleri pubblica il Calendario 2024

Oltre 200 disegni con tema ‘I Fiori che sbocciano’ sono stati realizzati dagli alunni della Scuola Primaria di Taggia G.B. Soleri al fine di poter essere pubblicati sullo storico calendario del Club Lions Arma e Taggia.

Difficilissima la scelta di soli 12 disegni da inserire nei mesi del Calendario, ma gli stessi. in rappresentanza dell’impegno di questi giovani artisti verranno esibiti nelle pareti di moltissime case per essere visibili per tutto il 2024. Gli organizzatori ringraziano oltre agli alunni altresì i docenti e la Dirigente Mara Ferrero dell’Istituto per la collaborazione.

Tutti i disegni anche quelli non stampati in cartaceo saranno pubblicati sul canale social del Lions Club di Arma e Taggia.

(Nelle foto un pensiero della Presidente pro tempore Marina Rulfo sull’impegno degli alunni)