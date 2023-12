Calcio: alla Sanremese arriva il centrocampista georgiano David Lordkipanidze

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2023/24 del centrocampista georgiano David Lordkipanidze.



Nato a Tbilisi il 28 gennaio 2001, alto 1.80 per 76 kg, Lordkipanidze è cresciuto in patria nelle giovanili della Dinamo Tbilisi. Arrivato in Italia a 14 anni, ha fatto parte del settore giovanile dell’Atalanta e del Padova. Ha vestito le maglie di Arzachena, Breno, Carpi e United Riccione. Nella prima parte di questa stagione ha militato nella Pistoiese.



Più volte convocato nelle nazionali giovanili del suo paese, ha giocato con Kvaratskhelia anche nelle giovanili della Dinamo Tbilisi.



Centrocampista polivalente, dotato di buona gamba e di tanta grinta e personalità, sa farsi valere anche sotto porta ed ha un buon fiuto del gol. In D, nonostante la giovane età, ha totalizzato già 122 presenze (tra campionato e coppa) ed ha realizzato 10 reti.



Lordkipanidze si è messo a disposizione del mister Gori che ritrova dopo l’esperienza della scorsa stagione allo United Riccione, ha partecipato alle ultime due sedute di allenamento col gruppo e sarà disponibile per la trasferta di domani a Pinerolo.