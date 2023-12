'Fuori Tutto' alla Galleria del Sonno Sofà ad Arma di Taggia

Approfitta del "Fuori tutto" alla Galleria del Sonno Sofà di Arma di Taggia!

La storica azienda imperiese, leader nel campo dei materassi e dei letti dal 1965, propone uno sconto del 50% su tutti i divani in esposizione. Un'occasione imperdibile per arredare il tuo salotto con un nuovo divano di qualità Made in Italy.

Questa promozione rappresenta l'occasione perfetta per rinnovare il vostro salotto con un tocco di eleganza e confort. La Galleria del Sonno mette a disposizione una vasta gamma di divani moderni e di design, ad angolo o con penisola, dedicati al relax, di diverse dimensioni e colori, con movimenti manuali e automatici.

I divani della Galleria del Sonno sono realizzati con materiali di alta qualità e con un'attenta cura dei dettagli. Sono confortevoli e versatili, adatti a qualsiasi tipo di arredamento.

Non perdete l'occasione di approfittare di questa imperdibile promozione!

L'offerta è valida solo fino al 31/12/2023!

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di recarvi presso il Centro Commerciale La Riviera Shopville.

Oppure potete telefonare al 0184 462459 di Arma di Taggia o visitare la pagina web: www.galleriadelsonno.it

Contatti social

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/galleriadelsonno

Instagram: https://www.instagram.com/galleria_del_sonno/?hl=it