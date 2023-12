Detenuti violenti in carcere a Sanremo: Pagani (Uil) “La montagna partorisce il topolino”

“La circolare diramata ieri dal Provveditore del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Russo, finalizzata a contenere la spirale di violenza che si registra nel carcere di Sanremo non sembra affatto risolutiva”. Lo ha detto Fabio Pagani , segretario regionale della UILPA Polizia Penitenziaria. “Quanto è accaduto – prosegue - dovrebbe indurre o meglio obbligare l’Amministrazione penitenziaria all’invio di un supporto operativo concreto tramite l’impiego del ‘Gruppo Operativo Mobile’ e, invece, il Provveditore pensa di risolvere il problema in una settimana dal 16 al 23 dicembre, inviando in missione appena 6 Poliziotti penitenziari. La violenza, le aggressioni alla Polizia penitenziaria o meglio all’interno delle carceri, si combattono con la sicurezza, la prevenzione, l’organizzazione, gli equipaggiamenti e, quando occorre, con la repressione concreta”.

“Lo sappiano il Capo del DAP, i Sottosegretari Ostellari e Del Mastro – termina Pagani - ma lo sappiano soprattutto il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio e il Governo Meloni. Se davvero si vogliono risollevare le sorti dell’esecuzione penale e, particolarmente, di quella inframuraria a Sanremo urge l’invio del gruppo specializzato nelle emergenze per il ripristino dell’ordine e sicurezza). Il Governo prenda compiutamente atto della perdurante emergenza e vari un decreto carceri che consenta assunzioni straordinarie con procedure accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria, mancante di 18mila unità, il deflazionamento della densità detentiva (oggi a Sanremo 266 detenuti su 218 e nessun detenuto trasferito dopo la violenta rissa) , il potenziamento degli equipaggiamenti, delle strutture e delle infrastrutture e, parallelamente, lavori a riforme complessive che reingegnerizzino il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e riorganizzino il Corpo di polizia penitenziaria”.