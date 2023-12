Pallanuoto maschile serie B, la Rari Nantes ospita la capolista Piacenza

Impegno casalingo per la Rari Nantes maschile di pallanuoto allenata da Gianluca Garibaldi, che sabato alla "Cascione" alle 17.30 ospiterà il TRS Pallanuoto Piacenza che attualmente comanda il girone 1 di Serie B a punteggio pieno.

I giallorossi, nonostante una buona prestazione a Bergamo, sono ancora alla ricerca del primo successo; di fronte però si parerà il team dei forti Beggiato ed Andelic. La partita sarà trasmessa su Facebook 'Rari Nantes Imperia - Pagina sportiva'.

Domenica, dalle 10, su il sipario per la Festa di Natale in piscina con tante attività gratuite fino a tardo pomeriggio ed offerte sulle nuove iscrizioni. L'ingresso all'impianto sarà libero. Alle 11, lezione gratuita di fitness mentre nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, in piscina arriverà Babbo Natale ed alle 16 amichevole tra i giovanissimi Pallanuotando Under 12, con la possibilità di prova per tutti i bambini nati tra il 2012 ed il 2015.

Appuntamento da non perdere, sempre domenica mattina dalle 11.30, sarà la presentazione della prima squadra femminile che, con l'arrivo del nuovo anno, comincerà il campionato.

Da lunedì prossimo al 1° gennaio, l'impianto rimarrà chiuso per lavori di manutenzione; con riapertura fissata per martedì 2 gennaio 2024.