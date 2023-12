Ginnastica: con le finali nazionali 'Winter edition' termina un anno di gare per la 'Riviera dei Fiori'

Con la partecipazione alle finali nazionali 'Winter Edition' del calendario della Federginnastica, in programma a Rimini dal 7 al 10 dicembre, si è chiuso un intenso anno di gare che ha visto la Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista in numerose competizioni (oltre le 800 presenze gare in FGI) delle 4 sezioni olimpiche: Artistica Maschile e Femminile, Ritmica e Trampolino.

A Rimini il gruppo della Riviera era presente con 6 ginnaste della sezione di artistica femminile e 12 della ritmica, seguite sui campi gara dai tecnici Elisa Addiego, Giulia Bellone, Lorenza Frascarelli e Vittoria Arieta. Per L’artistica hanno partecipato, ottenendo risultati in linea con le aspettative in una gara di alto livello e partecipazione, le junior Elena Stella, Sara Papirio nel livello LD, Alice Bovenzi e Camilla Longo nell’LC e le allieve Martina Parente ed Ilaria Vitulano nel livello LB col programma completo ai 4 attrezzi, suolo, trave, volteggio e parallele asimmetriche.

La competizione, oltre ad essere stata una buona opportunità per crescere e confrontarsi con ginnaste provenienti da tutte le regioni italiane, è stata utile per testare le nuove attrezzature presenti sui campi gara, e definire l’acquisto delle nuove parallele femminili che il direttivo societario aveva deliberato nei giorni scorsi. Le agoniste della Gaf sono tante e avere due parallele in palestra sarà utile per preparare la nuova stagione.

Dalla ritmica individuale sono arrivati anche due podi nel livello LE (il più alto come difficoltà), con le ginnaste Giada Caridi, categoria junior bronzo al nastro e Alice Frascarelli nelle senior bronzo alla palla. Entrambe si sono riconfermate sul podio nazionale ottenuti nelle edizioni precedenti. Sempre nell’LE, Giulia Carrera ha ottenuto un ottimo 9 posto nella classifica assoluta, col 6° posto alle clavette e il 7° al cerchio. Nell’LD le allieve Alessia Cirone (7a alla fune) e Marie Panizzi, e le junior Esmeralda Caporusso e Giorgia Trosso hanno eseguito esercizi di buon livello entrando tutte nelle parti alte delle classifiche. LC con buona crescita tecnica delle ‘rivierine’ Laura Garibaldi, Alice Iaria, Micol Colucci, Isabella Amelio che hanno ottenuto punteggi ‘interessanti’sia nella gara individuale che nella squadra del Torneo Winter Club LC open con Giorgia Trosso a completare il team.

Nella stessa gara, livello LE , la Riviera ha ottenuto l’ottavo punteggio totale , con le ginnaste Esmeralda Caporusso (palla), Giulia Carrera (cerchio) , Giada Caridi (nastro), Alessia Cirone (fune) e Marie Panizzi (clavette). Alla faticosa ma divertente trasferta, ha partecipato anche Devika Biondi Zoccai, che pur reduce da piccoli infortuni, non ha voluto mancare di seguire e incoraggiare le proprie compagne.

Archiviata l’ultima manifestazione agonistica dell’anno, che oltre a gratificare i partecipanti è stata una trasferta densa di emozioni, aggregazione, divertimento e crescita su più ambiti, il Direttivo e i Tecnici con la collaborazione delle famiglie, stanno preparando il tradizionale Saggio di Natale giunto alla sua 35a edizione. Sarà il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea ad ospitare, venerdì 22 Dicembre alle 20.30, l’evento che vedrà la partecipazione di tutti i nostri atleti. Lo spettacolo proporrà colorate e piacevoli coreografie ginniche .Tema di questa edizione sarà il ‘cinema’, non mancherà la presenza di Babbo Natale che porterà un dono a tutti i partecipanti.