Cinghiali sul Capo Berta tra Diano Marina e Imperia, ora percorrere l’Aurelia è rischioso

Incidente nella prima serata di ieri lungo i tornanti del Capo Berta. Un’auto si è scontrata con un cinghiale sbucato all’improvviso dal versante collinare.

La donna che era al volante ha tentato di evitare l’impatto ma è stato del tutto inutile. Per fortuna la conducente, piuttosto spaventata per l’accaduto, non ha riportato conseguenze, ma l’incidente ripropone un tema caldo: la pericolosità per la presenza degli animali che ora percorrono l’Aurelia tra Diano Marina e Imperia. A gran voce gli automobilisti e i motociclisti chiedono severi controlli per evitare appunto conseguenze gravi alla circolazione stradale.