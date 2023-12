Calcio, Serie D. Termina l'avventura di Christian Silenzi con la Sanremese, rescisso il contratto

Si separano le strade della Sanremese e di Christian Silenzi, attaccante classe '97 e figlio d'arte ingaggiato lo scorso luglio. Silenzi. reduce da una stagione con 26 presenze e 7 reti con il Seregno, nella prima parte di stagione in maglia biancazzurra ha collezionato 5 presenze.

Nato a Treviso il 24 maggio 1997, alto 1.89 per 88 kg, Silenzi è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e della Reggiana. Con i granata ha esordito in C nel 2015/16. Poi, sempre in C, ha giocato per due stagioni nella Reggina, nell’Olbia e nell’Albissola. Nel 2019 è sceso in D ed ha militato nel Chieri e nella Cittanovese, quindi è tornato in C ed ha indossato le maglie di Pro Vercelli e Vis Pesaro. Lo scorso anno, dopo mille peripezie, è stato protagonista nel Seregno, centrando la salvezza sul filo di lana ai play out di serie D.

Sempre oggi la Sanremese ha risolto il contratto con il centrocampista Demis Maugeri. Il club lo ringrazia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune. Ceduto in fine in prestito al Ventimiglia e fino al termine della stagione 23/24 il centrocampista classe 2004 Matteo Bastita.