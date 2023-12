Calcio. Due vittorie e un pareggio per le formazioni del settore giovanile dell'Ospedaletti

Nel fine settimana che ha visto il turno di riposo per il campionato Juniores, l’Ospedaletti porta a casa due vittorie e un pareggio con le tre formazioni del settore giovanile scese in campo tra sabato e domenica.

Ampie vittorie per l’Under17 e per l’Under16 rispettivamente contro Parrocchia Caramagna e Pietra Ligure, gare in cui si sono messi in mostra Lazri, autore di un poker, e Magnani e Pesce con le loro rispettive triplette.

Pareggio esterno, invece, per l’Under14 sul campo della Praese.

I risultati del settore giovanile orange

Allievi Regionali Under17

Parrocchia Caramagna - Ospedaletti 0-9

Marcatori: Lazri (4), Coppola, Monterosso, Aboulfadl A., Ruscitti, Kanina

Ospedaletti: 1 Faissola, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Aboulfadl M., 5 Monterosso, 6 Pereira, 8 Coppola, 9 Kanina, 10 Lazri, 11 Aboulfadl A.

A disposizione: 12 Annis, 13 Burdila, 14 Ruscitti, 15 Pafumi, 16 Berardini, 17 Urciuoli, 18 Borella

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Pietra Ligure 18-0

Marcatori: Magnani (3), Pesce (3), Urciuoli (2), Turrini (2), Faurie (2), Micaroni (2), Pallanca (2), Valente, Quartiere

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Valente, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Faurie, 6 Pesce, 7 Vinciguerra, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Urciuoli

A disposizione: 12 Calipa, 13 Micaroni, 14 Ben Mzaker, 15 Borella, 16 Le Rose, 17 Quartiere

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Praese - Ospedaletti 1-1

Marcatori: Lazri

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Di Martino, 3 Cannarozzo, 4 Spaggiari, 5 Guardiani, 6 Rodigari, 7 Rinaldi, 8 Lazri, 9 Chirila, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Traverso, 14 Scialanca, 15 Belvisi

Allenatore: Ferdinando Eulogio