Doppio concerto tra Arma di Taggia e Camporosso per il Family Band Gospel Choir

Il Family Band Gospel Choir, primo coro interamente gospel della provincia di Imperia, si prepara per una doppia tappa del suo tour di concerti natalizi. Il coro, diretto da Sonia Carioli, è formato da una ventina di elementi accomunati dall’amore per il gospel.

Il repertorio presentato durante i concerti è frutto di una selezione tra i migliori brani del gospel contemporaneo afro-americano, spaziando attraverso i generi musicali quali jazz, blues, r&b, rock, latin e funky.

Il prossimo weekend si esibiranno in doppia data: sabato 16 dicembre, alle 15.30 a Villa Boselli ad Arma di Taggia, e domenica 17 dicembre alle 16.30 a Camporosso, in piazza Garibaldi.

Sabato 16 dicembre, ore 15.30 - Villa Boselli, Arma di Taggia

Il Family Band Gospel Choir sarà protagonista del concerto presso Villa Boselli ad Arma di Taggia, in occasione della decima rassegna di Natale a Villa Boselli.

Oltre alla musica coinvolgente del Family Band Gospel Choir, i partecipanti potranno godere di tante attività collaterali pensate sia per adulti che per bambini, per rendere ancora più magica l’attesa natalizia.

Domenica 17 dicembre, ore 16.30 - piazza Garibaldi, Camporosso

Il secondo concerto avrà luogo domenica a Camporosso, in piazza Garibaldi: una tappa giocata in casa per il Family Band Gospel Choir. L’evento, organizzato dal Comune, includerà numerose attività collaterali per arricchire l'esperienza di tutti i presenti.