A ‘Sa(n)remo Lettori’ lo scrittore Marco Balzano, vincitore del Premio Campiello e finalista al Premio Strega

È lo scrittore Marco Balzano, vincitore del Premio Campiello e finalista al Premio Strega, l’ospite di Sa(n)remo Lettori, la rassegna con nomi tra i più prestigiosi del panorama letterario contemporaneo, ideata e curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile (docente di lettere del Liceo Cassini) e proposta dall’assessorato alla cultura guidato da Silvana Ormea.

Sabato 16 dicembre, alle 16, nella serra La Fenice di Villa Nobel, Marco Balzano presenterà il libro “Cafè Royal” (ed. Einaudi).

A moderare l’incontro Mara Ferrero, dirigente scolastica del Liceo Cassini, con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura dell’attore Eugenio Ripepi docente del Liceo Amoretti e Artistico. Intermezzi musicali a cura della band del Liceo Cassini diretta dal prof. Claudio Iezzi.

Marco Balzano (1978) è nato a Milano nel 1978. Per Sellerio ha pubblicato i romanzi: Il figlio del figlio (Premio Corrado Alvaro Opera prima, Einaudi 2022), Pronti a tutte le partenze (Premio Flaiano) e L'ultimo arrivato (Premio Campiello). Per Einaudi ha pubblicato Resto qui (2018 e 2020) che ha vinto - tra gli altri - il Premio Elba, il Premio Bagutta, il Premio Mario Rigoni Stern e che è stato finalista al Premio Strega e in Francia ha conseguito il Prix Méditerranée. Inoltre, per Einaudi ha pubblicato Le parole sono importanti (2019), Quando tornerò (Premio per la Cultura Mediterranea; 2021 e 2022), Nature umane (2022) e Café Royal (2023). Per Feltrinelli sono usciti Cosa c'entra la felicità? (2022) e Ti ricordi, papà? (2023, con illustrazioni di Riccardo Guasco). È tradotto in più di 30 paesi.

Il libro: Cafè Royal

Dal Café Royal prima o poi ci passiamo tutti: genitori e figli, donne indaffarate, coppie di amanti e adolescenti spaesati. Davanti al bancone si srotolano relazioni da aggiustare e nuovi incontri, una galleria degli specchi in cui ciascuno può sorprendersi riflesso. Come spesso accade nelle grandi città, i personaggi di questo imprevedibile romanzo corale s’incrociano ogni giorno, si salutano, a volte si confidano e altre si ignorano. Forse non ne sono consapevoli ma insieme formano una comunità. Marco Balzano ha scritto un libro fresco, vivo, incredibilmente contemporaneo, pieno di snodi, inciampi e possibilità. Storie che corrono a perdifiato, dove le traiettorie della vita s'intrecciano con i capricci del destino: un bar di Milano come il centro del mondo.

Ingresso libero.

Sarà garantito l’accesso alla serra La Fenice dove si svolgeranno gli incontri solo a coloro che avranno prenotato: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sanremo-lettori-16-dicembre-villa-nobel-marco-balzano-753100292247

Tutti gli incontri saranno in diretta su la pagina facebook e sul canale youtube del Liceo Cassini di Sanremo.

Gli incontri si svolgono con la collaborazione della Rete 7 delle scuole della Liguria e sono gratuiti per la cittadinanza. Sono stati inseriti dal Liceo Cassini su Sofia con il codice 89550