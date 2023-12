Pallavolo: il Golfo di Diana Hotel Villa Levi capolista nel girone B dell'under 18

Fermi i campionati regionali è la formazione under 18 del Golfo di Diana Volley targata Villa Levi Sanremo a prendersi la scena. Composta per larga parte da ragazze che militano in serie C la formazione dianese sta dominando il suo girone del campionato di under 18 territoriale.

Alla fine del girone di andata il Villa Levi ha disputato 4 partite vincendole tutte per 3-0 e comanda a punteggio pieno. "La rosa è composta da 8 ragazze che disputano la serie C, 4 che vengono dalla nostra Prima Divisione e 2 in prestito dall'Imperia Volley - dice coach Pontacolone - riusciamo ad allenarci tutti insieme solo al lunedì e proprio per questo abbiamo in programma di disputare vari tornei per migliorare l'amalgama. La prima fase del campionato territoriale diluisce molto le partite, praticamente dopo i primi due incontri abbiamo atteso più di un mese prima di disputare le ultime due partite".

In attesa della ripresa del campionato prevista per il 21 gennaio quando a Diano arriverà la seconda forza del campionato, l'Albenga Volley, le ragazze partiranno per Modena dove saranno impegnate nella Moma Winter Cup.