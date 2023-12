Canottaggio: medaglia d'argento agli italiani per il quattro di coppia Under 17 della Canottieri Sanremo

Medaglia d'argento per il quattro di coppia under 17 maschile della Canottieri Sanremo ai Campionati Italiani di Fondo di Canottaggio svoltisi a Sabaudia sui 6 km del Lago di Paola.

I biancoazzurri Roberto Strazzulla, Leonardo Arosio, Diego Consonni e Alberto Strazzulla sono stati preceduti di 5 secondi dall'equipaggio del Barion di Bari ed hanno lasciato al terzo posto il CUS Bari con un distacco di 15, confermando la seconda posizione già conquistata nel 2022. I due argenti del 2022 e del 2023 sono le prime due medaglie di Campionato Italiano conquistate dalla Canottieri Sanremo in barche lunghe, ossia equipaggi di almeno quattro vogatori, dal 1933 ad oggi.

La stagione remiera dei matuziani nel 2023 ha segnato un nuovo record storico di medaglie conquistate in un solo anno ai Campionati Italiani con due ori, un argento e due bronzi, tutti conquistati negli under 17 maschili.

Leonardo Arosio, seconda voga dell'equipaggio così commenta la sua medaglia: "Due argenti in due anni consecutivi ai Campionati Italiani costituiscono per me un traguardo al di là di ogni aspettativa, sono uno studente del Liceo Classico di Sanremo e sottraggo appena posso un paio d'ore allo studio 4 o 5 volte la settimana, parlando con i miei avversari sento che tutti si riescono ad allenare molto di più, ma l'assieme con i miei compagni Roberto, Diego ed Alberto é speciale".

I due gemelli Strazzulla nella stagione 2024 gareggeranno per una società genovese, essendosi trasferiti nel capoluogo per motivi familiari e di studio ed anche per potersi allenare nello stadio remiero del bacino di Genova Pra. L'allenatore Renato Alberti ed il Presidente Sergio Tommasini li ringraziano per l'impegno profuso negli ultimi 5 anni presso la Canottieri Sanremo, in cui sono entrati gracili undicenni e da cui escono campioni pronti ad affermarsi sul piano internazionale.