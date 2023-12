Arti Marziali: l'Ok Club Imperia ai vertici nazionali, Francesca Sini campionessa italiana di Judo

Si sono svolte sabato scorso, al palazzetto del Centro Olimpico Fijlkam di Lido di Ostia, le finali nazionali per assegnare il titolo ai campioni italiani nella categoria Esordienti B, ovvero gli under 15.

L’OK Club Imperia era presente con due atleti che hanno staccato il pass per la finale: Marco Torresan categoria -42 kg qualificato in virtù del quinto posto ottenuto nel campionato italiano A2 del novembre scorso a Riccione e Francesca Sini, categoria -40 qualificata di diritto grazie alla sua posizione ai vertici della ranking list nazionale.

Il primo a gareggiare è stato Marco Torresan che ha perso il primo incontro ed anche il recupero pur dimostrando grande determinazione. Ha pagato la sua inesperienza in competizioni di questo livello ma il suo impegno e le sue buone doti atletiche e tecniche fanno ben sperare per il futuro.

Francesca Sini scende sul tatami come atleta da battere, visto che la sua posizione nella ranking e la sua preparazione non lasciano dubbi sulle sue capacità: tre incontri vinti prima del limite ed una netta superiorità sulle avversarie le assegnano il titolo di campionessa italiana under 15 nella categoria al limite dei 40 kg.

Il tecnico Francesco Mij che ha accompagnato in gara gli atleti commenta così la prestazione: “Dopo il bronzo ottenuto lo scorso anno eravamo coscienti che si poteva fare il grande salto. Francesca ha dato prova di uno judo di alto livello e di un’ottima capacità di concentrazione”.

La competizione ha chiuso l’anno agonistico 2023, ma non gli allenamenti che continuano in vista dei prossimi appuntamenti previsti all’inizio del nuovo anno.