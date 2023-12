Ventimiglia: sabato a Sant'Agostino il concerto del coro 'Cheli de Campurussi' per ricordare Franco Paganelli

Sabato prossimo alle 21, nel Salone Parrocchiale della Chiesa di Sant'Agostino, andrà in scena un concerto dialettale offerto dal Coro Polifonico ‘Cheli de Campurussu’, in ricordo della figura di Franco Paganelli, storico politico e Presidente della Bocciofila Roverino per oltre trent'anni.

L'associazione Franco Paganelli in collaborazione con il coro e con il Circolo della Castagnola organizzano una serata dal duplice aspetto: tenere vivo il ricordo di Franco Paganelli, ma anche le tradizioni di Ventimiglia ovvero il dialetto e le sue prelibatezze.

Al termine del concerto seguirà un momento conviviale per scambiarsi gli auguri di buone feste.