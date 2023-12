Santo Stefano al Mare: perde il controllo dell'auto e distrugge un cartellone pubblicitario (Foto)

Perde il controllo dell’auto mentre si trova sul lungomare di Santo Stefano. Finisce sul marciapiede e contro un’installazione dei cartelloni pubblicitari.

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi. Il conducente del mezzo (un 59enne) ne ha perso il controllo, probabilmente per un malore, e si è schiantato violentemente contro il cartello, distruggendolo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza per soccorrere il conducente, poi portato in ospedale per verificare le sue condizioni. Presenti anche gli agenti della Municipale.