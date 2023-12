Taggia: con genitori e bimbi, aria di festa Nido d'Infanzia comunale ‘Girotondo’ (foto)

Al Nido d'Infanzia comunale ‘Girotondo’ di Taggia, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, c’è aria di festa… è già arrivato il Natale!



"L’idea di anticipare la festa di Natale - spiegano dal Nido - è stata quella di organizzare un laboratorio con le famiglie per preparare gli addobbi e le decorazioni natalizie che andranno a impreziosire l’albero di Natale esposto presso il Comune di Taggia. Bambini e genitori hanno partecipato attivamente, esprimendo tutta la loro fantasia nella creazione di questi addobbi: il pomeriggio è trascorso in un’atmosfera di allegria e serenità avvolti dal clima natalizio, accompagnati dal sottofondo dei classici brani di Natale che risuonavano per tutto il Nido. Al termine del laboratorio una bella degustazione di pandoro e panettone per tutti! Ora bambine e bambini aspettano con ansia l'arrivo di Babbo Natale: chi sa se quest'anno passerà veramente a trovarci? La festa di Natale è un momento magico e significativo per tutti, un momento di condivisione, di relazione con i propri figli, i loro genitori e i loro compagni di giochi, che contribuisce al benessere e la felicità di tutti".