Inzaghi “Servirà la migliore Inter per fare risultato”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) - "Sarà una partita molto difficile contro un avversario di qualità che in questi anni ha dimostrato di giocare allo stesso modo in casa e fuori. La squadra lo sa, loro sono di assoluto valore, e ci vorrà la migliore Inter per fare risultato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida con la Real Sociedad, ultima sfida della fase a gironi di Champions League. "Il nostro percorso sarà molto lungo e pieno di insidie, fa piacere che questi quattro mesi sono stati fatti nel migliore dei modi, però già domani è un test impegnativo e la squadra sa quanto è importante arrivare primi nel girone", ha aggiunto in conferenza stampa il mister dei nerazzurri, già certi del passaggio agli ottavi di finale. "Se farò un massiccio turn-over? Qualcosa cambierà come ho sempre fatto, indipendentemente dalla Real Sociedad. Abbiamo alcuni giocatori importanti fuori però non parlerei di turn-over, più di cambiamento", ha aggiunto l'ex coach della Lazio. Una vittoria, domani, vorrebbe dire per i nerazzurri "tantissima fiducia e grandissimo prestigio per la società. Sarebbe importantissimo anche per avere teoricamente un sorteggio più soft. Sappiamo che in Champions sono tutte difficili, ma vorremmo arrivare primi". Per quanto riguarda il suo futuro sulla panchina dell'Inter, il mister piacentino ammette che "l'obiettivo di ogni allenatore è avere cicli lunghi. Ne ho avuto uno alla Lazio e il mio auspicio è rimanere più tempo possibile qui, ma in mezzo ci passa il campo e sappiamo che siamo giudicati ad ogni partita". "Cerchiamo di lavorare sempre al meglio, scendendo in campo con la giusta voglia per arrivare alla vittoria - le parole nella conferenza della vigilia del difensore nerazzurro Matteo Darmian - L'anno scorso non siamo riusciti a dare continuità e non vogliamo ripetere quell'errore. La Real Sociedad ha grande organizzazione e qualità, come dimostrato all'andata. La loro è una qualificazione meritata, ma noi cercheremo la vittoria". Di certo, la squadra di Inzaghi vuole chiudere al comando il girone: "Noi scenderemo in campo come sempre per portare a casa il successo. Non sarà facile, l'avversario ha qualità, ma cercheremo di vincere con il giusto atteggiamento". - foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).