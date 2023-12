Sanremo, 39° Meeting Internazionale del Mediterraneo

Si è concluso il 39° Meeting Internazionale del Mediterraneo, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, con quasi cento barche, con piccoli atleti tra i 9 ed i 14 anni che hanno animato il porto di Sanremo, provenienti da quattro differenti nazioni.

Quattro le prove disputate dai più grandi, con uno scarto applicato, e tre prove per i più piccoli, tutte svolte nella giornata di Sabato 9 Dicembre: le condizioni avverse di venerdì e la mancanza di vento Domenica non hanno permesso lo svolgimento delle regate.

Sabato condizioni perfette con un vento da ponente che ha spirato dai 6 ai 15 nodi permettendo di disputare tutte le prove di giornata.

Nella classifica generale Juniores dominio dei francesi Jett Marshall e Luca Deprez, del Club Nautique de Nice, con i primi due posti, seguiti dai due atleti dello Yacht Club Sanremo, Elia Federico e Ian Scialli, che si aggiudicano rispettivamente il terzo e quarto posto.

Nei Cadetti primo posto per il francese Timeo Cuinet, secondo posto per Lorenzo dall’Ava, del Club Del Mare Diano Marina, e terpo posto per Simon Enjalbert.

Quest’anno è stato il Club Nautique de Nice ad aggiudicarsi il Trofeo Dino Minaglia, intitolato alla memoria di un grande socio dello Yacht Club Sanremo prodigatosi sempre per l’attività giovanile, che premia il migliore Club che, tra gli Juniores, ha ottenuto i tre migliori piazzamenti con Jett Marshall, Lucas Deprez e Molly Ella Marshall.

Questa manifestazione rappresenta il penultimo evento per lo Yacht Club Sanremo prima della fine dell’anno: dal 15 al 17 Dicembre si svolgeranno le prove della Dragon Winter Series che concluderanno la ricca stagione del Circolo.