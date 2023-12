Pallavolo: Imperia Volley, fermi i tornei regionali weekend dedicato ai campionati territoriali di serie e giovanili

Fermi i campionati regionali, weekend dedicato ai campionati territoriali di serie e giovanili. Brillano le squadre femminili della Under 14, 16 e 17 maschile dell’Imperia Volley tutte in testa a punteggio pieno nella classifica provvisoria dei rispettivi gironi.

CAMPIONATO TERRITORIALE U16/F Girone A 4a Giornata

Imperia Volley-Mazzucchelli Sanremo 3-0 (25/18-25/10-26/24)

Continua con spasso spedito il cammino delle ragazze di Mattia Antola e Mario Ozenda. Quarto successo su altrettante gare per il capitano Ginevra Carnabuci e compagne che non hanno ancora concesso alle avversarie finora incontrate nemmeno un set.

CAMPIONATO TERRITORIALE Under 14 femminile Girone A 3a Giornata

Imperia Volley – Albenga Volley Rossa 3 – 0 (25/4-25/8-25/14)

Percorso netto per le ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti. Terzo successo su altrettante gare per il capitano Martina Branchi e compagne che inanellano ancora un 3/0.

CAMPIONATO TERRITORIALE 1° Div.ne Maschile 3a Giornata

Albisola Volley-Imperia Volley Nova 0-3 (16/25-20/25-19/25)

Rompono il ghiaccio i ragazzi di Guido Lizza, centrando la prima vittoria in trasferta contro i ceramisti dell’Albisola Volley.

CAMPIONATO TERRITORIALE Under 19 maschile 4a Giornata

Albisola Volley-Imperia Volley Nova 3-0 (25/12-25/17/25/21)

Ancora alla ricerca della prima vittoria la seconda squadra U19 dell’Imperia Volley, Pur disputando una discreta gara escono sconfitti dal PalaBesio di Albisola.

CAMPIONATO TERRITORIALE Under 17 maschile Girone A 2a Giornata

Imperia Volley-Toirano Alassio 3-0 (25/6-25/14-25/19)

Seconda uscita e stesso risultato della gara di esordio. Alla palestra ITIS di Imperia, netta vittoria della U17 con i pari età del Toirano Alassio.