Nuoto, Janet Harmer e Daniela Gariglio protagoniste ai campionati italiani Indoor Master

In questi giorni la piscina Stadio del Nuoto di Torino ha ospitato le prove del Campionato Italiano Indoor Master di categoria in vasca corta.

Janet Harmer e Daniela Gariglio, tesserate da tempo per la società Nuovo Club Firenze, ma che da diversi anni si allenano con continuità presso la piscina comunale Cascione, hanno ottenuto ottimi risultati, conquistando nelle quattro prove disputate tre medaglio d'oro e una d'argento.

Titolo di campione italiano categoria M65 per Janet Harmer nelle prove dei 50 rana e 100 misti. Titolo di campione italiano categoria M70 per Daniela Gariglio nella prova dei 50 rana, mentre in quella dei 100 stile libero secondo posto, superata da un'altra atleta della nostra regione.

I risultati di questo recentissimo weekend premiano il lavoro e l'impegno costante delle nostre due nuotatrici che da diversi anni, partecipando all'attività nazionale, sono ai vertici del nuoto master, indoor ed estivo, sia in vasca corta che in vasca lunga.

I principali prossimi appuntamenti delle nostre atlete, saranno i Campionati Nazionali estivi in vasca lunga in programma a fine giugno a Riccione e la partecipazione ad una delle più suggestive prove nazionali in acque libere “la traversata dello Stretto di Messina”, esperienza che condivideranno con altre tre imperiesi Cristina Capacci, Cristina Cosentino e Claudia Novaro.