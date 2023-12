Judo, grande prestazione della Sanremo Kumiai al torneo di Ostia

Nell'ambito della finale nazione del Campionato Italiano di Judo under 15 esordiente B, che si è tenuta sabato 9 dicembre 2023 presso il centro olimpico dello sport Palapellicone di Ostia Roma, gli atleti del Judo Sanremo Kumiai si sono distinti per il loro eccezionale impegno e talento portando la società ai vertici della classifica nazionale.

Alessio Maiano, studente atleta dell'Istituto Liceo Sportivo Colombo di Arma di Taggia, classe 2009, ha conquistato il titolo di campione italiano under 15 esordiente B nella categoria kg +81, dimostrando una straordinaria abilità e una determinazione incrollabile. Dopo aver conseguito due primi posti e due secondi nei vari trofei Italia, Maiano ha mantenuto il primato nella ranking list nazionale, chiudendo la stagione agonistica con un trionfo indiscusso.

Ginevra Scalzo, classe 2010, si è classificata quinta in Italia nella categoria -70. Con un percorso eccellente nei vari trofei, Scalzo ha saputo incanalare punti preziosi per partecipare alla finalissima, dove, nonostante una sconfitta dovuta all'inesperienza, ha comunque mostrato grandi capacità e determinazione, chiudendo al quinto posto.

Andrea Mastrorillo, anch'egli classe 2010, si è distinto nella categoria -46, raggiungendo il settimo posto in Italia. Il suo percorso è stato caratterizzato da medaglie e punti preziosi, che gli hanno permesso di qualificarsi agevolmente per la finale. Nonostante le sconfitte al Golden score, Mastrorillo ha dimostrato una maturità sportiva notevole.

Elisa Bottero, classe 2010, si è posizionata nona in Italia nella categoria -40. Il suo percorso verso la finale italiana under 15 esordiente B A2 è stato segnato da due quinti posti e due settimi. Dopo aver vinto le qualifiche regionali, Bottero ha affrontato la finalissima con grinta, guadagnando un'esperienza fondamentale per la sua crescita atletica.

Il successo degli atleti di Judo Sanremo Kumiai è stato ulteriormente sottolineato dal quinto posto nel medagliere olimpico a livello nazionale, risultato dell'efficace strategia organizzativa e della collaborazione con la società Judo Kumiai Druento di Torino. Questa sinergia ha permesso agli atleti di crescere e di affermarsi in una delle società più importanti d’Italia.

Ricordiamo inoltre che quest'anno, l'atleta Federica Marini, a soli 14 anni è diventata campionessa italiana under 18 nella categoria cadetti kg -40, mentre gli atleti Cristina Meluso cat. Kg-44 e Leonardo Moroni cat. +90 hanno raggiunto i quinti posti nella stessa competizione.

Questi risultati eccezionali sono la testimonianza dell'impegno, della dedizione e del talento degli atleti e degli allenatori di Judo Sanremo Kumiai, un vero orgoglio per la comunità sportiva di Sanremo e per l’Italia.

I tecnici Ettore Guarnaccia, Andrea Scalzo e Giuseppe Mastrorillo hanno espresso grande soddisfazione per le prestazioni raggiunte dagli atleti. La loro guida esperta e la passione per lo sport hanno contribuito in modo significativo al successo del team, dimostrando l'efficacia del loro impegno e dedizione nella formazione dei giovani judoka.