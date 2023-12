Judo, bronzo per Alessia Calimera della Simonazzi di Bordighera

Terzo posto e medaglia di Bronzo per Alessia Calimera del Judo Simonazzi di Bordighera al campionato italiano esordienti B.

Sabato 9 Dicembre si è disputata al PalaPellicone (Palafijlkam) di Ostia la finale A1 del campionato italiano esordienti B.

Alla finale A1 di Ostia si accede solo dopo un percorso selettivo costituito da tappe di Trofei Italia, selezioni regionali e fase finale A2. Al termine di queste accedono alla finale pochi selezionati atleti.

In una cornice splendida organizzata magnificamente al Palafijlkam di Ostia, Alessia Calimera del Judo Club Simonazzi di Bordighera ha portato a casa una meritatissima medaglia di Bronzo.

Ottimo il percorso di gara di Alessia, tutto in crescendo, dimostrando le capacità dell’atleta di apprendere dall’esperienza sul campo.

Rammarico per avere incontrato in semifinale l’avversaria prima nel ranking di categoria, semifinale dove solo una piccola sbavatura nel combattimento a terra ha impedito a Calimera l’accesso alla finale per l’oro.

La finale per il terzo posto dominata da Alessia Calimera le ha permesso di conquistare il podio e di mettere al collo la meritatissima medaglia di bronzo al suo primo campionato italiano di categoria.

Il tecnico del Judo Club Simonazzi, Filippo Quaglia, che ha visto crescere in palestra l’atleta Alessia Calimera, si dice emozionato e soddisfatto del lavoro fin qui svolto, ringrazia i compagni di allenamento e in particolare Francesco Quaglia, sempre presente, il quale, pur partecipando a tutte la tappa del trofeo Italia, non ha raggiunto la difficile qualificazione nei 60 Kg.

Il Judo Club Simonazzi si posiziona ventunesimo in classifica su 169 società partecipanti.

L’anno non è ancora concluso, restano altri appuntamenti in preparazione del 2024 che, calendario alla mano, si prospetta molto intenso e avvincente.