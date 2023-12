Imperia: sabato prossimo la terza edizione della giornata di beneficenza alla palestra 'Infinity Jiu Jitsu'

Torna sabato prossimo per la sua terza edizione la giornata di beneficenza organizzata alla palestra Infinity Jiu Jitsu Imperia di via dei Gelsomini, per fare del bene divertendosi e facendo sport.

L'evento sarà in collaborazione con varie realtà cittadine e non, come: Vento Forato, Let's Skate Crew, Iron Jiu Jitsu, Dj Slavo e l'associazione Ippocedro che da anni porta avanti eventi di raccolta fondi per la ricerca e progetti locali. Il ricavato della giornata, con ingresso ad offerta libera, verrà interamente devoluto all'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e alla Ippocedro stessa.

Questo il programma della manifestazione: si partirà alle 13.30 con uno stage di Brazilian Jiu Jitsu tenuto dai Maestri Nicola Ferrari e Klaudi Balliu di Iron Jiu Jitsu; si proseguirà alle ore 15 con il classico Open Mat (allenamento di solo sparring); dalle 15 in poi sarà presente in consolle dj Slavo che ci accompagnerà durante l'aperitivo aperto a tutti e il terzo tempo.

Sarà una bellissima occasione per fare sport e scambiarsi gli auguri natalizi, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Prosegue dunque la collaborazione tra Infinity e Ippocedro con l'auspicio che il 2024 porti alla definitiva realizzazione del campo sportivo a Borgo D'Oneglia, uno dei grandi progetti dell'associazione.