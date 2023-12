San Bartolomeo al Mare: da abbattere i tre esemplari di pino nel parco giochi di via Conti

Sarà necessario abbattere i tre esemplari di pinus pinae (pini) radicati nel parco giochi di via Conti, in corrispondenza con via Roma.

A seguito di controlli fitostatici visivi e strumentali degli esemplari eseguiti dal tecnico agronomo è risultato che manifestano segni, sintomi e difetti gravi, per i quali è necessario procedere al loro abbattimento. “Si tratta di una decisione che non è stata presa a cuor leggero – evidenzia il Comune - ma solo dopo un'attenta valutazione delle condizioni di salute degli alberi, che sono stati sottoposti a una serie di controlli da parte dei tecnici specializzati. Siamo consapevoli dell'importanza dei pini per il paesaggio e l'ambiente di San Bartolomeo al Mare. Tuttavia, la sicurezza dei cittadini è prioritaria e, in questo caso, l'abbattimento è l'unica soluzione possibile. Gli esami hanno evidenziato che i pini sono in cattivo stato di salute e presentano rischio di caduta, che potrebbe mettere a pericolo l'incolumità pubblica. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario scongiurare il pericolo”.

L'Amministrazione comunale si impegna a sostituire i pini abbattuti con nuove piante, che saranno scelte con cura in modo da garantire la sicurezza e il decoro dell'area. La verifica dello stato di salute delle piante del parco giochi di via C. Conti si è resa necessaria nel momento in cui l’Amministrazione Comunale ha deciso di provvedere al completamento degli interventi di riqualificazione su via Roma, compresa la realizzazione di nuove tubazioni di raccolta delle acque bianche dove non presenti e l’eliminazione di situazioni di pericolo lungo la strada e il marciapiede. Tra l’altro la pavimentazione stradale e pedonale ha una superficie d’asfalto non uniforme e di conseguenza altamente pericolosa in prossimità delle essenze arboree che hanno un apparato radicale ormai anche ben visibile in strada.

L’Amministrazione rimarca come tutte le piante di pino presenti sul territorio di San Bartolomeo al Mare, come ad esempio quelle del lungomare, sono singolarmente identificate, costantemente monitorate e classificate in base alle criticità eventualmente riscontrate, proprio perché l'Amministrazione ha a cuore la tutela del verde pubblico ed in particolare degli esemplari di pino. L'abbattimento è sempre l'ultima e unica opzione possibile che a malincuore l'amministrazione è tenuta a prendere, dettata dai parametri riscontrati dai monitoraggi, onde evitare problemi maggiori.