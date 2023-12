Sei squadre di calcio di bambini di 5 e 6 anni si sono sfidate sul terreno del Raul Zaccari a Camporosso

I “Piccoli Amici”, ovvero bambini nati tra il 2017 ed il 2018, di cinque società dilettantistiche sportive di calcio della provincia di Imperia, si sono sfidati, per tutta la giornata di ieri, 9 dicembre, sul terreno del Raul Zaccari, in regione Braie di Camporosso.

E’ stata un’intensa giornata di gioco, convivialità, competizione non agonistica. L’organizzazione della Polisportiva Vallecrosia Academy ASD ha fatto scendere in campo le compagini di Badalucco, Vallecrosia, Camporosso (due squadre), Dolceacqua e Ospedaletti.

Per l’ASD Badalucco 2009 era stata convocata al completo la squadra allenata da Giampiero Boeri, Maurizio Donzella e Samuele Perotti: Ludovico Panizzi, Gregorio Panizzi, Elia Bianchi, Aldo Donzella, Edoardo Vajac, Diego Oliva, Joele Cane, Alessandro Tait, Tancredi Rinaldi Giglio. I bambini sono stati accompagnati dai rispettivi genitori e in campo si sono alternati alla direzione, dalla panchina, i mister Boeri e Donzella.

In questo particolare settore dei campionati dilettantistici giovanili, scendono in campo cinque giocatori per squadra e il gioco si svolge per un tempo unico di 15 minuti, con autoarbitraggio. La prima partita era iniziata alle nove e mezzo, l’ultima delle quindici previste è finita alle 16.

“Il torneo è stato organizzato in maniera ineccepibile da Francesco Lapa della Polisportiva Vallecrosia Academy ASD, che è una società affiliata all’AC Milan. L’accoglienza è stata esemplare – ha detto Giampiero Boeri al termine della manifestazione – La struttura della Polisportiva Vallecrosia è molto vasta e bella e si sono trovati molto bene anche i genitori al seguito, sia per la capienza del campo sia per la gestione della pausa pranzo”

La valutazione più tecnica l’ha fatta Maurizio Donzella: “Queste manifestazioni sono importanti, non tanto per testare la preparazione atletica dei nostri mini calciatori, quanto per vedere come si comportano in campo con i loro pari di altre realtà. Abbiamo avuto un po’ di preoccupazione all’inizio per l’imprevista assenza del portiere titolare Gregorio Panizzi. I bambini, però, hanno risposto benissimo, alternandosi in porta a turno. Alla fine il risultato è stato anche lusinghiero: una sola partita persa, due vinte e due pareggiate. Sono molto contento per l’educazione e il controllo che ho visto in campo da parte dei piccoli bauchegni. Siamo decisamente sulla buona strada.”

Alla fine della giornata tutti contenti. Ogni “piccolo amico” ha avuto la sua medaglia ricordo e ogni società ha avuto una coppa. Per l’ASD Badalucco 2009 l’ha ritirata Elia Bianchi, che la terrà, con religiosa cura, per qualche giorno a casa sua e poi la consegnerà al presidente dell’ASD Badalucco 2009 Gianni Boeri detto Tonen.