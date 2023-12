Calcio a 5: oggi pomeriggio il 'Sanremo Calcio Non Vedenti' alla Supercoppa Italia

Questo pomeriggio alle 15.00 a Crema, presso il centro sportivo San Luigi di via Battesini 4, si giocherà la partita più importante del Calcio a 5 Non Vedenti cat.B1, la Supercoppa Italia.



In campo il Sanremo Calcio Non Vedenti vincitore della Coppa Italia e l' A.C. Crema detentrice del titolo di campione d'Italia dopo aver vinto l'ultimo campionato. Una sfida quella tra le due formazioni che si rinnova accreditando entrambe come le migliori formazioni nel panorama italiano. Loro lo scontro per lo scudetto finito 3-2 per la formazione lombarda, e sfida rinnovata a favore dei liguri in Coppa Italia con una vittoria ai rigori dopo il momentaneo 1-1



Il calcio a 5 non vedenti cat.b1 per ciechi assoluti è disciplina paralimpica in grande espansione che sta appassionando sempre più tifosi affascinati dall'elevato livello tecnico e dall'esclusività di un calcio che si gioca con il pallone sonoro e mette insieme quattro giocatori non vedenti, un portiere vedente ed una guida retroporta.



Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su facebook sulla pagina "Calcio a 5 non vedenti"